"Укроборонпром" за несколько лет нашел аналоги для почти половины комплектующих из РФ

В 2014 году "Укроборонпром" использовал свыше 12 тыс. единиц продукции, которые поставлялись из России. За шесть лет показатель уменьшился почти наполовину.

Представители концерна "Укроборонпром" рассказали о списке товаров российского производства, вместо которых стоит использовать другие. Всего в списке свыше 3 тыс. единиц. Об этом сообщает сайт ведомства.

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Украинская оборонная промышленность, главным образом, нуждается в замещении радиоэлектроники, различных специальных сплавов, прочих материалов, а также измерительных приборов.

На предприятиях "Укроборонпрома" созданы специальные отделы по вопросам импортозамещения.

На сайте концерна есть форма, заполнив которую, представители компаний-производителей могут предложить свою продукцию для замены российских аналогов. В дальнейшем специалисты Укроборонпрома решают, стоит ли использовать предложенные варианты.

За текущий год, по информации концерна, свою продукцию им предлагали американские, китайские и австрийские разработчики.

В августе этого года была утверждена стратегия, согласно которой украинский ОПК должен полностью перейти на комплектующие, материалы и другие технологии нероссийского производства. Список товаров для замены регулярно обновляется.

Ранее "Фокус" сообщал, что КБ "Антонов" удается выпускать все 3 Ан-178 без каких-либо деталей российского производства.