"Укроборонпром" за кілька років знайшов аналоги для майже половини деталей для комплектування з РФ

У 2014 році "Укроборонпром" використовував понад 12 тис. одиниць продукції, які поставлялися з Росії. За шість років показник зменшився майже наполовину.

Представники концерну "Укроборонпром" розповіли про список товарів російського виробництва, замість яких варто використовувати інші. Всього в списку понад 3 тис. одиниць. Про це повідомляє сайт відомства.

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Українська оборонна промисловість, головним чином, потребує заміщення радіоелектроніки, різних спеціальних сплавів, інших матеріалів, а також вимірювальних приладів.

На підприємствах "Укроборонпрому" створені спеціальні відділи з питань імпортозаміщення.

На сайті концерну є форма, заповнивши яку, представники компаній-виробників можуть запропонувати свою продукцію для заміни російських аналогів. Надалі фахівці Укроборонпрому вирішують, чи варто використовувати запропоновані варіанти.

За поточний рік, за інформацією концерну, свою продукцію їм пропонували американські, китайські й австрійські розробники.

У серпні цього року була затверджена стратегія, згідно з якою український ОПК має повністю перейти на деталі для комплектування, матеріали та інші технології неросійського виробництва. Список товарів для заміни регулярно оновлюється.

Раніше "Фокус" повідомляв, що КБ "Антонов" вдається випускати всі 3 Ан-178 без будь-яких деталей російського виробництва.