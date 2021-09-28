54% заміщених деталей. "Антонов" будує всі 3 Ан-178 без єдиного російського компонента

На підприємстві вже завершують збирання фюзеляжу першого борта, а також починають роботи з формування фюзеляжу другого літака.

При будівництві трьох літаків Ан-178 не використовуватимуться російські компоненти. Замість них підприємство створює свої аналоги або ж лізингодавець отримує виробниче обладнання за кордоном. Про це передає Укрінформ з посиланням на засідання круглого столу "Імпортозаміщення: потенціал розвитку внутрішнього виробництва і зміцнення незалежності держави".

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За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, один з головних пріоритетів — повна ліквідація залежності від російських деталей. "Антонову" треба замінити 54% усіх деталей в Ан-178, контракт на виробництво яких було підписано в кінці 2019 року.

"Ми проводимо заходи з імпортозаміщення та посилення кооперації всередині концерну. І це — нові можливості для розвитку виробництва високотехнологічної продукції, які потрібні оборонно-промислового комплексу та економіки в цілому", — заявив Гусєв.

Додамо, що наразі "Антонов" добудовує фюзеляж першого борта, а також почав роботу з формування фюзеляжу другого літака.

Фото: скриншот

Ан-178 — середній транспортний літак, який призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами. Транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. Загальна вантажопідйомність літака — 18 тонн. Швидкість польоту становить — 825 км/год, висота польоту — 12 км, а дальність польоту — 5,5 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, Міноборони може замовити ще 3 літаки для потреб ЗСУ.

Також повідомлялося, що МВС може придбати 13 літаків Ан-178. Озвучувалися плани підписати контракт влітку 2021.