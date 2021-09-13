Міноборони може замовити ще три Ан-178 для ЗСУ, — Уруський

За словами гендиректора "Антонова" Бичкова, низка країн, після підписання першого контракту, почала активно проявляти інтерес до українських літаків.

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості розповів про те, скільки літаків Ан-178 може купити Міноборони для армії. Про це повідомляє телеканал ICTV.

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За словами Уруського, зацікавленість у літаках Антонова є в різних структурах МВС — це і Державна служба надзвичайних ситуацій, і Нацгвардія. Але при цьому віцепрем'єр-міністр висловив сподівання, що у 2021 році буде додаткове замовлення трьох Ан-178 для ЗСУ.

"Ми сподіваємося, що цього року Міністерство оборони зробить замовлення ще додатково трьох літаків", — розповів Уруський.

У той же час за словами гендиректора "Антонова" Сергія Бичкова, після укладення контракту з Міноборони, зацікавленість в українських літаках почала демонструвати низка інших країн: Азербайджан, Узбекистан, Туреччина, Індія та Саудівська Аравія. Наразі існує також попереднє замовлення для неназваної країни. При цьому він не уточнив ні модель літака, ні кількість бортів.

Нагадаємо, "Антонов" розробляє новий літак на базі Ан-28 і Ан-38.

29 грудня 2020 року Міноборони підписало контракт на поставку трьох Ан-178 у Збройні сили України. Згідно з контрактом, постачати літаки повинні в 2023-2024 роках. Вартість одного літака варіюється від 25 до 40 млн доларів, в залежності від обраної модифікації.

Раніше озвучувалися наміри МВС замовити 13 літаків Ан-178, але наразі є тільки меморандум.