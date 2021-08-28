Разом з США і "Мотор Січ": "Антонов" розробляє новий літак на базі Ан-28 і Ан-38

За словами гендиректора, всі виробники "кинулися" в нішу великих або зовсім маленьких літаків на 1-2 пасажирів, а ніша Ан-28 і Ан-38 виявилася вільною.

Гендиректор ДП "Антонов" Сергій Бичков в інтерв'ю "Апострофу" розповів про переговори з американською компанією Legacy і "Мотор Січ" з розробки літака на базі Ан-28 і Ан-38.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Бичкова, "Мотор Січ" може поставити для нового літака свій двигун.

"Зараз ми приступаємо до відновлення робіт з легкої авіації на базі літаків Ан-28, Ан-38 ... Це дасть можливість розширити потенційний ринок для нової машини. І я впевнений, що в найближчі 2-3 роки ви побачите, що літак буде створений", — стверджує гендиректор "Антонова".

Він також додав, що всі виробники кинулися в нішу великих літаків, пасажирських або транспортних бортів, або ж в зовсім маленьких 1-2-х місцевих літаків. Тому ніша Ан-28 і Ан-38 вільна, "Антонівці" будуть нею займатися.

Також Бичков зазначив, що уряд виділив 1,9 млрд гривень на переоснащення виробництва, однак на цей час процес закупівель ще не почався.

Ан-38 — україно-російський літак. Його розробкою займалися на "Антонові", а серійне виробництво було створено на базі "Сухого" в Новосибірську, конструкторська документація передана в РФ в 1991 році. Всього було побудовано 11 літаків. Характеристики Ан-38:

Крейсерська швидкість — 275 км/г

Дальність польоту — 600 км

Практична стеля — 3000 м

Вага — 5 тонн

Максимальна вантажність — 2,5 тонни

Максимальна кількість пасажирів — 27 осіб.

Нагадаємо, "Антонов" оцінює добудову другої "Мрії" в 600-700 млн доларів. Його можуть побудувати для космічної програми, а не вантажоперевезень.

Відзначимо, що за інформацією Олександра Лося, на "Антонові" планували виробляти літаки Boeing.