"Працюємо за космічною програмою": гендиректор "Антонова" про будівництво другої "Мрії"

Вартість добудови літака на держпідприємстві оцінюють в 600-700 млн доларів.

Генеральний директор ДП "Антонов" Сергій Бичков в інтерв'ю "Апостроф" розповів, скільки потрібно коштів для побудови другого екземпляра Ан-225 "Мрія".

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За словами Бичкова, "Мрію" створювали для перевезення і запуску космічних кораблів "Буран", а зараз її переобладнали для комерційних транспортних перевезень.

"Зараз ми з космічним агентством працюємо над тим, щоб реалізувати нові космічні програми запуску ракет із використанням Ан-225. Друга "Мрія" в агрегатах є, але для того, щоб її добудувати потрібно 600-700 млн доларів", — розповів гендиректор "Антонова".

Сергій Бичков також додав, що до них на завод приїжджав австралійський мільярдер, який хотів зробити з "Мрії" розважальний центр із басейнами і фітнес-клубами всередині. Підприємство готове добудувати Ан-225, але для вантажоперевезень вона не окупиться. Однак вона може стати вигідною для космічних проєктів.

Другий екземпляр "Мрії" готовий на 60-70%. З кінця 1980-х недобудований літак знаходиться в ангарі "Антонова". При цьому вартість її добудови з роками збільшується, а через припинення співпраці з РФ, потрібно проводити сертифікацію заново. Це вимагає 600-700 польотів.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" заявили, що добудова "Мрії" коштуватиме 1 млрд доларів. А держконцерн шукає замовників для добудови літака.

Зазначимо, що пілот Ан-225 "Мрія" показав підготовку літака до військового параду.