"Работаем по космической программе": гендиректор "Антонова" о строительстве второй "Мрии"

Стоимость достройки самолета на госпредприятии оценивают в 600-700 млн долларов.

Генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков в интервью "Апострофу" рассказал, сколько нужно средств для постройки второго экземпляра Ан-225 "Мрия".

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По словам Бычкова, "Мрию" создавали для перевозки и запуска космических кораблей "Буран", а сейчас ее переоборудовали для коммерческих транспортных перевозок.

"Сейчас мы с космическим агентством работаем над тем, чтобы реализовать новые космические программы запуска ракет с использованием Ан-225. Вторая "Мрия" в агрегатах есть, но для того, чтобы ее достроить нужно 600-700 млн долларов", — рассказал гендиректор "Антонова".

Сергей Бычков также добавил, что к ним на завод приезжал австралийский миллиардер, который хотел сделать из "Мрии" развлекательный центр с бассейнами и фитнес-клубами внутри. Предприятие готово достроить Ан-225, но для грузоперевозок она не окупится. Однако она может стать выгодной для космических проектов.

Второй экземпляр "Мрии" готов на 60-70%. С конца 1980-х недостроенный самолет находится в ангаре "Антонова". При этом стоимость ее достройки с годами увеличивается, а из-за прекращения сотрудничества с РФ, нужно проводить сертификацию заново. Это требует 600-700 полетов.

Напомним, в "Укроборонпроме" заявили, что достройка "Мрии" обойдется в 1 млрд долларов. А госконцерн ищет заказчиков для достройки самолета.

Отметим, что пилот Ан-225 "Мрия" показал подготовку самолета к военному параду.