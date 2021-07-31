"Домовленості саботували": на "Антонові" планували виробляти літаки Boeing, — Олександр Лось

На українському підприємстві планували налагодити підсумкову збірку повітряних суден, було навіть знайдено приміщення під склад, але весною 2019 переговори припинилися.

На ДП "Антонов" планували розпочати складання новітніх навчально-тренувальних літаків T-7A Red Hawk. Для цього авіазавод, "Укроборонпром" і Міноборони вели переговори з Boeing, але вони завершилися саботажем домовленостей. Про це повідомляє Defense Express ексглава "Антонова" і глава правління британсько-української компанії Air combat evolution Олександр Лось.

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За словами Лося, переговори знаходилися на активній стадії навесні 2019 року, але були зірвані. Планувалося локалізувати кінцеве виробництво літаків Red Hawk на потужностях заводу. Для цього передбачалося використання американської логістичної системи по створенню складів з комплектуючими.

Фото: Вiкiпедiя

"Уже було погоджено і навіть знайдено відповідне приміщення в Києві, на якому повинні були зберігатися деталі від Boeing. Але далі почався саботаж", — заявив глава правління.

Однак уточнювати, хто почав саботувати процес Олександр Лось не став, але підкреслив, що цей факт повністю закрив вікно можливостей співпраці з Boeing.

Як пишуть у виданні, якби проєкт вдалося реалізувати, то це б дозволило "Антонову" отримати можливість брати участь і в інших програмах американського гіганта. Boeing має цілу лінійку літаків, включаючи F-15, F/A-18, вертольоти AH-64 Apache і цілий ряд інших повітряних суден.

Нагадаємо, "Антонов" провів переговори з Канадою по збірці Ан-74ТК-200 у Квебеку. Раніше вони спростовували це повідомлення, але "Укроборонпром" все ж підтвердив наявність проєкт.