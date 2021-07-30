"Готуємося до детального опрацювання проекту": "Антонов" провели переговори з Канадою щодо Ан-74

Кабмін повинен підписати угоду з урядом Квебека, після чого будуть продовжені дії для втілення проекту в життя.

Держпідприємство "Антонов" провели ряд переговорів з канадською стороною для реалізації проекту з будівництва Ан-74ТК-200. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

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Підприємство висловлює зацікавленість в реалізації міжнародних проектів зі створення новітніх машин глибокої модернізації багатоцільового Ан-74ТК-200, зокрема і з канадськими підприємствами.

"Антонов" готується до детального опрацювання проекту на основі технічних вимог до майбутнього літака, які повинна підготувати канадська сторона", — вказується у повідомленні.

Для початку реалізації проекту сторони повинні підписати міжурядову угоду між українським Кабміном та урядом провінції Квебек.

Повідомляється, що пропозиція щодо реалізації українсько-канадського проекту "Антонов" і Мінстратегпрому були відображені у Меморандумі про взаєморозуміння з Канадою від 1 червня.

Нагадаємо, 12 липня в ЗМІ з'явилася інформація про плани "Антонова" з виробництва літаків у Канаді. 14 липня авіапідприємство спростувало інформацію про виробництво в Канаді. Однак пізніше "Укроборонпром" підтвердив проект з Ан-74 в Канаді. У планах налагодити складання Ан-74ТК-200, але для цього потрібно позбутися від російських деталей у процесі виробництва повітряного судна.