"Не відповідає дійсності": "Антонов" спростував інформацію про виробництво в Канаді

У канадському виданні писали про реєстрацію "дочки" в Монреалі, а також плани збирати і проектувати Ан-74 в Квебеку з установкою на них канадських двигунів.

У ДП "Антонов" заявили, що інформація канадської газети Le Devoir про початок виробництва Ан-74 в канадському Квебеку не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

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"Інформація, опублікована в газеті Le Devoir в статті "Український гігант ДП "Антонов" хоче здійснити посадку в Квебеку" не відповідає дійсності. Просимо засоби масові інформації припинити поширення зазначеної інформації", — вказують у заяві.

Раніше в статті писали, що "Антонов" зареєстрував в Канаді дочірнє підприємство Antonov Aircraft Canada в Монреалі. Підприємство планувало збирати і проектувати літаки Ан-74 з установкою канадських двигунів на них. Українська компанія, за інформацією журналістів, планувала взяти участь у місцевій програмі з розвитку бізнесу. Частину проекту нібито повинні були профінансувати інвестори із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 12 липня в мережі зʼявилася інформація про плани "Антонова" в Канаді. Раніше Зеленський надав чинності указу про розвиток авіабудування в Україні, у межах якого планується стимулювати використання літаків "Антонов".