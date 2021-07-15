"Не соответсвует действительности": "Антонов" опроверг информацию о производстве в Канаде

В канадском издании писали о регистрации "дочки" в Монреале, а также планах собирать и проектировать Ан-74 в Квебеке с установкой на них канадских двигателей.

В ГП "Антонов" заявили, что информацию канадской газеты Le Devoir о начале производства Ан-74 в канадском Квебеке не соответствует действительности. Об этом сообщается пресс-служба госкомпании.

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"Информация, опубликованная в газете Le Devoir в статье "Украинский гигант ГП "Антонов" хочет совершить посадку в Квебеке" не соответствует действительности. Просим средства массовые информации прекратить распространение указанной информации", — указывают в заявлении.

Ранее в статье писали, что "Антонов" зарегистрировал в Канаде дочернее предприятие Antonov Aircraft Canada в Монреале. Предприятие планировало собирать и проектировать самолеты Ан-74 с установкой канадских двигателей на них. Украинская компания, по информации журналистов, планировало поучаствовать в местной программе по развитию бизнеса. Часть проекта якобы должны были профинансировать инвесторы из Саудовской Аравии.

Напомним, 12 июля в сети появилась информация о планах "Антонов" в Канаде. Ранее Зеленский ввел в действие указ о развитии авиастроения в Украине, в рамках которого планируется стимулировать использование самолетов "Антонов".