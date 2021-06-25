Зеленский ввел в действие указ о развитии авиастроительной сферы: что это значит

Правительство в течение месяца должно утвердить несколько пунктов, среди которых стимулирование эксплуатации самолетов "Антонов".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно развития авиастроительной отрасли в Украине. Об этом сообщается на сайте президента.

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Документ содержит в себе 4 основных пункта, в которых описываются меры для правительства.

В течение месяца принято решение утвердить:

Государственную программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 года, в том числе вывод из кризиса Харьковского авиационного завода. Рассмотреть вопрос о реализации долгосрочных масштабных проектов, которые могут дать толчок к развитию отрасли "Национальный перевозчик" и "Воздушный старт". Стимулировать эксплуатацию самолетов "Антонов" за счет лизинга, компенсации, кредитов и т.д.

Министерству обороны поручают включение в целевые программы закупку самолетов Ан-74 и Ан-178, вертолетов, БПЛА и боевых вертолетов.

В то же время МИД Украины поручено обеспечить продвижение авиапродукции на внешних рынках, а также вести поиск потенциальных партнеров. Эту задачу они будут решать совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Отдельным пунктом в Указе описана необходимость провести импортозамещение авиационной продукции, в том числе электронных компонентов. Необходимо также создать национальные структуры сертификации и испытаний до 2030 года.

Напомним, 10 июня руководство ХАЗ заявило о плане выхода предприятия из кризиса. Они планируют делать ставку на собственное Конструкторское бюро, а Ан-74 и Ан-140 будут достраивать и проводить замену российских деталей.

Также сообщалось, что Минобороны заказало у "Антонов" строительство 3 самолетов Ан-178 для нужд армии. Поставка самолетов ожидается в 2023-2024 годы.