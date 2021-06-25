Зеленський надав чинності указу про розвиток авіабудівної сфери: що це означає

Уряд протягом місяця має затвердити кілька пунктів, серед яких стимулювання експлуатації літаків "Антонов".

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо розвитку авіабудівної галузі в Україні. Про це повідомляється на сайті президента.

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Документ містить 4 основні пункти, в яких описуються заходи для уряду.

Протягом місяця прийнято рішення затвердити:

Державну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки, зокрема висновок з кризи Харківського авіаційного заводу. Розглянути питання про реалізацію довгострокових масштабних проектів, які можуть дати поштовх до розвитку галузі "Національний перевізник" і "Повітряний старт". Стимулювати експлуатацію літаків "Антонов" за рахунок лізингу, компенсації, кредитів і т.д.

Міністерству оборони доручають включення в цільові програми закупівлю літаків Ан-74 і Ан-178, вертольотів, БПЛА та бойових вертольотів.

Водночас МЗС України доручено забезпечити просування авіапродукції на зовнішніх ринках, а також вести пошук потенційних партнерів. Це завдання вони будуть вирішувати спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Окремим пунктом в Указі описана необхідність провести імпортозаміщення авіаційної продукції, зокрема електронних компонентів. Необхідно також створити національні структури сертифікації та випробувань до 2030 року.

Нагадаємо, 10 червня керівництво ХАЗ заявило про план виходу підприємства з кризи. Вони планують робити ставку на власне Конструкторське бюро, а Ан-74 і Ан-140 будуть добудовувати і проводити заміну російських деталей.

Також повідомлялося, що Міноборони замовило у "Антонова" будівництво 3 літаків Ан-178 для потреб армії. Поставка літаків очікується у 2023-2024 роках.