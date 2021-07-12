"Проектирование и окончательная сборка". Антонов хочет начать производство самолетов в Канаде

В госпредприятии хотят наладить производство Ан-74 в Квебеке, он может получить американские двигатели.

ГП "Антонов" создал дочернюю компанию Antonov Aircraft Canada с главным офисом в Монреале для налаживания сборки самолетов Ан-74 в Канаде. Об этом сообщает канадская газета Le Devoir.

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В марте 2021 года "Антонов" зарегистрировал компанию. Сейчас правительство Украины и Канады рассматривает проект. Цель дочерней компании — наладить проектирование и окончательную сборку самолета Ан-74 в Квебеке.

"Это будет самолет, спроектированный из лучшего, что есть в авиационной промышленности Квебека. Ан-74 потенциально может использовать двигатели Pratt & Whitney или же технологии от Монреальской компании CMC Electronics", — заявил директор Gold Leaf Aviation Десмонд Берк, представляющий интересы "Антонова" в Канаде.

По словам Берка, Квебек — огромная территория, в рамках которой удобнее всего перемещаться самолетом. Компания Antonov Aircraft Canada надеется на участие в программе "поддержка преобразовательных инвестиционных проектов" правительства. Но для этого нужно инвестировать не меньше 10 млн долларов или же создать 100 рабочих мест с высокой зарплатой для региона.

Больше всего трудностей может возникнуть с сертификацией самолета в Транспортном агентстве Канады из-за его дороговизны. Ожидается, что проектом может заинтересоваться инвестор из Саудовской Аравии.

Напомним, Зеленский ввел в действие указ о развитии авиастроения в Украине, в рамках которого планируется стимулировать использование самолетов "Антонов".

Отметим, что "Мотор Сич" приобрела в лизинг два самолета "Ан-140" у Харьковского авиазавода.

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