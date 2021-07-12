"Проектування й остаточне складання". Антонов хоче почати виробництво літаків у Канаді

У держпідприємстві хочуть налагодити виробництво Ан-74 у Квебеку, він може отримати американські двигуни.

ДП "Антонов" створив дочірню компанію Antonov Aircraft Canada з головним офісом у Монреалі для налагодження складання літаків Ан-74 у Канаді. Про це повідомляє канадська газета Le Devoir.

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У березні 2021 року "Антонов" зареєстрував компанію. Наразі уряди України і Канади розглядають проект. Мета дочірньої компанії — налагодити проектування й остаточне складання літака Ан-74 у Квебеку.

"Це буде літак, спроектований з кращого, що є в авіаційній промисловості Квебека. Ан-74 потенційно може використовувати двигуни Pratt & Whitney або ж технології від Монреальської компанії CMC Electronics", — заявив директор Gold Leaf Aviation Десмонд Берк, котрий представляє інтереси "Антонова" в Канаді.

За словами Берка, Квебек — величезна територія, у рамках якої найзручніше переміщатися літаком. Компанія Antonov Aircraft Canada сподівається на участь у програмі "підтримка перетворювальних інвестиційних проектів" уряду. Але для цього потрібно інвестувати понад 10 млн доларів або ж створити 100 робочих місць з високою зарплатою для регіону.

Найбільше труднощів може виникнути із сертифікацією літака в Транспортному агентстві Канади через його дорожнечу. Очікується, що проектом може зацікавитися інвестор із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію указ про розвиток авіабудування в Україні, у рамках якого планується стимулювати використання літаків "Антонов".

Зазначимо, що "Мотор Січ" придбала в лізинг два літаки "Ан-140" у Харківського авіазаводу.

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