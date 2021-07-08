"Мотор Січ" купила в лізинг два Ан-140 у Харківського авіазаводу (фото)

Купівля літаків має допомогти підприємству вийти з кризи й оплатити борги за зарплати, які довгий час накопичувалися.

Державна авіакомпанія "Мотор Січ" підписала договір з "Укроборонпромом", куди входить Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Про це повідомляє видання "Крила".

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За словами директора авіазаводу Олександра Кривоконя, купівля літаків стала можливою завдяки указу "Про розвиток авіаційної галузі України", в якому були вказані заходи для виведення підприємства з кризового стану. Купівля в лізинг двох Ан-140 дозволить виплатити частину боргів із зарплати. Однак про терміни постачання літаків у стрій "Мотор Січі" інформації немає.

[ + – ] Ан-140 в ангарі авіазаводу Фото: крылья

"Починаючи з квітня ми виплатили заробітну плату за три місяці. Частину — за допомогою "Укроборонпрому", а вже за травень цього року — зі своїх коштів. Загалом виплачено вже 15 млн грн. Поступово виплатимо всі борги", — стверджує Олександр Кривоконь.

При цьому він додав, що на ХАЗ буде проведена модернізація обладнання. Планується замінити аналогові прилади на цифрові. Також Кривоконь заявив, що зараз є напрацювання щодо співпраці з Егпітом за їхнім Ан-74. Добудувати планують і літак для Казахстану.

Нагадаємо, згідно з планами виведення підприємства з кризи, планується зробити ставку на власне конструкторське бюро.

Повідомлялося, що 25 червня директор Харківського авіазаводу заявив, що підприємство нічого не може робити через брак кадрів. За що в "Укравіапрому" розкритикували Кривоконя, заявивши, що "потрібно працювати, а не робити заяви".