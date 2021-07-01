"Потрібно працювати, а не робити заяви", — в "Укравіапромі" розкритикували гендиректора ХАЗ

Заяви про нездатність Харківського авіазаводу відновити виробництво можуть тільки відштовхувати потенційних замовників і трудовий колектив заводу.

Президент Асоціації "Укравіапром" і глава правління "ФЕД" Віктор Попов розкритикував заяву гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Олександра Кривоконя за його заяви про те, що завод не може відновити виробництво. Про це повідомляє Defense Express, які взяли коментар у Попова.

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В "Укравіапромі" вважають, що публічні заяви мають вкрай негативний вплив на колектив підприємства, якому потрібна підтримка з боку керівництва, а не заяви про "певні проблеми". Керівництво Харківського авіазаводу має нарощувати виробництво, і ставити завдання для виходу з кризи, а не "розмовляти про те, що це неможливо".

[ + – ] Ангар ХАЗ із літаками Ан-74

"Ось зараз побачать в Міноборони це інтервʼю (Кривоконя, — Фокус) або в МВС. Ми доводимо, що ми можемо, що потрібно розміщувати державне замовлення. Він каже, що ми не можемо. І як виконувати держзамовлення з таким настроєм, з такою постановкою питання перед колективом?" — задається питанням президент "Укравіапрому".

Віктор Попов вважає, що завод зараз повинен показувати іноземцям, що ХАЗ може працювати, серед них Туреччина, Казахстан, Єгипет. Усі вони експлуатують літаки Ан-74 або Ан-140.

"Не дати померти" авіазаводу дав особисто президент Зеленський. Для цього потрібно ухвалити законопроект, який би дозволив залучити до заводу інвесторів.

Як повідомляє видання, Харківський авіаційний завод не випускає літаки вже майже 10 років, накопичивши при цьому майже 4 млрд гривень боргів.

Нагадаємо, 25 червня гендиректор Харківського авіазаводу заявив, що підприємство нічого не може виробляти наразі. Раніше на заводі представили план щодо виходу з кризи, він передбачає створення власного КБ і проведення імпортозаміщення.

Зазначимо, що Зеленський надав чинності указу про розвиток авіабудівної галузі, в якому вказані необхідні дії для виходу з кризи ХАЗ.