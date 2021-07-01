"Нужно работать, а не делать заявления", - в "Укравиапроме" раскритиковали гендиректора ХАЗ

Заявления о неспособности Харьковского авиазавода возобновить производство может только отталкивать потенциальных заказчиков и трудовой коллектив завода.

Президент Ассоциации "Укравиапром" и глава правления "ФЕД" Виктор Попов раскритиковал заявление гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Александра Кривоконя за его заявления о том, что завод не может восстановить производство. Об этом сообщает Defense Express, взявшие комментарий у Попова.

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В "Укравиапроме" считают, что публичные заявления имеют крайне негативное влияние на коллектив предприятия, которому нужна поддержка со стороны руководства, а не заявления об "определенных проблемах". Руководство Харьковского авиазавода должно наращивать производство, и ставить задание для выхода из кризиса, а не "разговаривать о том, что это невозможно".

[ + – ] Ангар ХАЗ с самолетами Ан-74

"Вот сейчас увидят в Минобороны это интервью (Кривоконя, — Фокус) или в МВД. Мы доказываем, что мы можем, что нужно размещать государственный заказ. Он говорит, что мы не можем. И как выполнять госзаказ с таким настроением, с такой постановкой вопроса перед коллективом?", — задается вопросом президент "Укравиапрома".

Виктор Попов считает, что завод сейчас должен показывать иностранцам, что ХАЗ может работать, среди них Турция, Казахстан, Египет. Все они эксплуатируют самолеты Ан-74 или Ан-140.

"Не дать умереть" авиазаводу дал лично президент Зеленский. Для этого нужно принять законопроект, который бы позволил привлечь к заводу инвесторов.

Как сообщает издание, Харьковский авиационный завод не выпускает самолеты уже около 10 лет, накопив при этом почти 4 млрд гривен долгов.

Напомним, 25 июня гендиректор Харьковского авиазавода заявил, что предприятие ничего не может производить на данный момент. Ранее на заводе представили план по выходу из кризиса, он предусматривает создание собственного КБ и проведение импортозамещения.

Отметим, что Зеленский ввел в действие указ о развитии авиастроительной отрасли, в котором указаны необходимые действия для выхода из кризиса ХАЗ.