"Мотор Сич" купила в лизинг два Ан-140 у Харьковского авиазавода (фото)

Покупка самолетов должно помочь предприятию выйти из кризиса и оплатить долги по зарплатам, которые долгое время накапливались.

Государственная авиакомпания "Мотор Сич" подписала договор с "Укроборонпромом", куда входит Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Об этом сообщает издание "Крылья".

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По словам директора авиазавода Александра Кривоконя, приобретение самолетов стало благодаря указу "О развитии авиационной отрасли Украины", в котором были указаны меры для вывода предприятия из кризисного состояния. Приобретение в лизинг двух Ан-140 позволит выплатить часть долгов по зарплате. Однако о сроках поставках самолетов в строй "Мотор Сичи" информации нет.

[ + – ] Ан-140 в ангаре авиазавода Фото: крылья

"Начиная с апреля мы выплатили заработную плату за три месяца. Часть — с помощью "Укроборонпрома", а уже за май этого года — из своих средств. В общем выплачено уже 15 млн грн. Постепенно выплатим все долги", — утверждает Александр Кривоконь.

При этом он добавил, что на ХАЗ будет произведена модернизация оборудования. Планируется заменить аналоговые приборы на цифровые. Также Кривоконь заявил, что сейчас есть наработки по сотрудничеству с Егпитом по их Ан-74. Достроить планируют и самолет для Казахстана.

Напомним, согласно планам вывода предприятия из кризиса, планируется сделать ставку на собственное конструкторское бюро.

Сообщалось, что 25 июня директор Харьковского авиазавода заявил, что предприятие ничего не может производить из-за нехватки кадров. За что в "Укравиапроме" раскритиковали Кривоконя, заявив, что "нужно работать, а не делать заявления".