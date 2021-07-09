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Воєнний фокус

"За диктатуру я б не воював". Історія одного морпіха на російсько-українській війні

Ігаль Левін
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позивний іскра, морпех Владислав Журавльов
Іскра пішов в армію з першого курсу університету

"Бачу Україну державою демократичною і соціальною", — говорить гранатометник Владислав Журавльов, який пішов воювати чотири роки тому з першого курсу університету. Зараз хлопцеві 22 і за його плечима — майже два роки служби на "нулі". Фокус розпитав захисника України про військові будні.

Наш співрозмовник — Владислав Журавльов, 22-річний десантник-штурмовик із позивним "Іскра". Гранатометник десантно-штурмової роти 501-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти. За його плечима — чотири роки служби, з них майже два роки — на першій лінії в зоні ООС. Уродженець Миколаївської області, він хотів стати юристом і вступив до Львівського університету — але з першого курсу пішов до війська.

У 2019 році Владислав отримав два наскрізні осколкові поранення, після поправки продовжив службу. Нагороджений медаллю "Відзнака Ради національної безпеки й оборони України II ступеня".

позивний іскра, морпех Владислав Журавльов
Владислав Журавльов, 22-річний десантник-штурмовик із позивним "Іскра"

"Повʼязані в єдину мережу"

Іскра, розумію, що не все можна розповідати: але що являє собою російсько-український фронт сьогодні?

— У кожного відділення своя позиція, позиції повʼязані в єдину мережу. Кілька відділень формують взвод — у нього теж своя позиція. Кілька взводів — це вже рота… І так виглядає вся лінія фронту. Усі опорні пункти, усі вогневі точки зʼєднані окопами. Відстань до ворога різна, десь менше кілометра, десь більше. Але на відстані пострілу з легкої стрілецької зброї.

Прилади нічного бачення і тепловізори є у всіх, кожне відділення, розташоване за кілометр від іншого, вночі переглядає місцевість. Якщо чергові старанно несуть вахту, проникнути російським диверсантам або проросійським бойовикам фактично неможливо.

Владислав Журавльов, Ігаль Левін
Владислав Журавльов і військовий оглядач "Фокуса" Ігаль Левін

Опиши твій типовий день на фронті. З чого він складається?

— Кожен ранок починається з облаштування позиції — з того, що називають "фортифікаційними завданнями". Насамперед, це зачистка окопів від землі, що обсипалася. Після дощів таке часто буває, доводиться, як дідам і прадідам у Першу світову, працювати лопатою. Багато працювати. Під час дощів дуже сиро, окопи заливає. Воду доводиться вигрібати і стежити, щоб не промокли речі, та й спорядження взагалі.

За можливості будуємо нові оборонні фортифікаційні споруди: кулеметні гнізда й інші вогневі позиції, розтягуємо спіраль Бруно (колючий дріт), зміцнюємо житлові точки.

Потім чергові відправляються за доставкою води і продовольства. Як я вже говорив, кожна укріплена оборонна точка відділення відособлена. Ніхто не повезе "на нуль", тобто, туди, де може легко прилетіти, ні воду, ні продукти. Усе це залишають на точках скидання, а бійці вже самі забирають — просто переносять у руках. Перенесення вантажів, риття окопів, зведення укріплень — все робить жива сила, руками.

Поранення і нагорода: "Потрібно було піднятися і стати відкритим для вогню"

Це рутина, але вона виглядає як небезпечне заняття: сила-силенна робіт у кілометрі від ворога, тобто, на відстані гвинтівкового пострілу. Ти, до речі, був поранений: за яких обставин?

— У 2019. У машину з водою, яку я розвантажував, прилетів ПТКР. Мене вибуховою хвилею викинуло з кузова, це і врятувало. Відбувся двома осколковими в корпус і в ногу, а ще голову дрібними осколками посікло. Після декількох місяців лікування і реабілітації знову повернувся в стрій.

Тобто навіть таке просте завдання, як розвантажування води, на фронті, може стати смертельним. Ворог близький і він бажає нам смерті.

Владислав Журавльов після поранення
Навіть таке просте завдання, як розвантажування води, на фронті, може стати смертельним
Владислав Журавльов після поранення
Навіть таке просте завдання, як розвантажування води, на фронті, може стати смертельним

Розкажи про бій, після якого тебе нагородили.

— Влітку 2020 року на позиції, де знаходилося моє відділення, почався гарячий обстріл. Відстань до ворога було менше кілометра, можливо, метрів 700. А стріляли з усього, що в них було: кулемети, гранатомети АГС-17 і СПГ 9, ДШК і Утьос… Чесно кажучи, було дуже несолодко.

Сховавшись в окопах, ми розуміли, що будь-який влучний приліт означатиме гарантовані втрати. Розуміло це і командування ротою, тому командир роти звʼязався з нашим командиром відділення — по апарату звʼязку ТА-57. Це старенький провідний телефонний апарат, який солдати називають "тапіком". Старий, але вкрай надійний. І був отриманий наказ: десантникові штурмової роти Іскрі, тобто мені, висунутися під прикриттям кулеметного вогню на передову позицію і нанести удар по ворогу з гранатомета.

Я разом із побратимом висунувся на вогневу позицію. У цей час спрацювали наші кулемети, намагаючись максимально придушити ворога і дати нам свободу для нанесення удару. Адже мені потрібно було піднятися і на мить стати відкритим — для вогню снайпера, наприклад.

морпех Владислав Журавльов, перша лінія ООС, боєць ВСУ
Був наказ: десантникові штурмової роти Іскрі висунутися під прикриттям кулеметного вогню на передову

Побратим зняв момент пострілу на відео. Можна побачити, як я наношу прицільний удар по позиції ворога. До цього я багато разів робив це на навчаннях, готувався. І ось настав цей момент… Постріл виявився влучним, фортифікаційна споруда російсько-окупаційних військ злетіла в повітря, знесена потужним вибухом. Мабуть, у цьому ДЗОТі був один зі складів боєкомплекту ворога, бо точку рознесло майже на друзки.

Постріл виявився влучним, фортифікаційна споруда російсько-окупаційних військ злетіла в повітря

Швидше за все, в точці були бойовики: в засоби спостереження ми помітили виклик медичної машини. Наше відділення, щоб не зачепити ворожих медиків, припинило кулеметний вогонь. З того боку теж припинили стріляти. Бій був закінчений. Ворог втратив один зі своїх опорних пунктів.

Ви завжди припиняєте стріляти, якщо бачите санітарні машини?

— Як правило так. Винятком може бути лише ситуація, коли по нас не припиняють вогонь, тоді і ми не припиняємо.

Після цього випадку ти нагороду отримав?

— Так, командування батальйону клопотало про моє нагородження за влучний постріл. Зрештою, за рішенням РНБО, я отримав медаль "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" 2-го ступеня (всього їх три). У нашому батальйоні я — єдиний кавалер цієї нагороди.

морпех Владислав Журавльов, перша лінія ООС, боєць ВСУ
Владислав Журавльов: фронтові будні

"Бачу Україну державою демократичною і соціальною"

Іскра, ти вже чотири роки носиш форму, з них майже два роки на першій лінії в зоні Операції обʼєднаних сил. Ризикуєш життям. Й адже цей бій і поранення — це не єдине, що тобі довелося пережити. Що спонукало тебе піти служити і за яку Україну ти борешся?

Я людина демократичних і соціалістичних поглядів, тому бачу Україну державою демократичною і соціальною. Не державою, де більшість населення обслуговує забаганки меншини. Росія, будучи диктатурою й очевидною автократією, боїться демократичної України. Саме тому важливо не давати їм можливості розширюватися, захоплювати ще землі, продовжувати вбивати наших громадян.

Мені важливо боротися за демократію і свободу. Якби Україна не була вільною і демократичною, я не пішов би за диктатуру воювати. Якби Україна була такою собі маленькою копією Росії, то Росія вже точно не напала б на неї. Кремль злякався Майдану і можливості перенесення Майдану та його демократичних цінностей власне в Росію.