"Готовимся к детальной проработке проекта": "Антонов" провели переговоры с Канадой по Ан-74

Кабмин должен подписать соглашение с правительством Квебека, после чего будут продолжены действия для воплощения проекта в жизнь.

Госпредприятие "Антонов" провели ряд переговоров с канадской стороной для реализации проекта по строительству Ан-74ТК-200. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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Предприятие выражает заинтересованность в реализации международных проектов по созданию новейших машин глубокой модернизации многоцелевого Ан-74ТК-200, в том числе и с канадскими предприятиями.

"Антонов" готовится к детальной проработке проекта на основе технических требований к будущему самолета, которые должна подготовить канадская сторона", — указывается в сообщении.

Для начала реализации проекта стороны должны подписать межправительственное соглашение между украинским Кабмином и правительством провинции Квебек.

Сообщается, что предложение касательно реализации украино-канадского проекта "Антонов" и Минстратегпрома были отображены в Меморандуме о взаимопонимании с Канадой от 1 июня.

Напомним, 12 июля в СМИ появилась информация о планах "Антонова" по производству самолетов в Канаде. 14 июля авиапредприятие опровергло информацию о производстве в Канаде. Однако позднее "Укроборонпром" подтвердил проект с Ан-74 в Канаде. В планах наладить сборку Ан-74ТК-200, но для этого нужно избавиться от российских деталей при производстве воздушного судна.