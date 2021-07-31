"Договоренности саботировали": на "Антонове" планировали производить самолеты Boeing, — Александр Лось

На украинском предприятии планировали наладить итоговую сборку воздушных суден, было даже найдено помещение под склад, но весной 2019 переговоры прекратились.

На ГП "Антонов" планировали начать сборку новейших учебно-тренировочных самолетов T-7A Red Hawk. Для этого авиазавод, "Укроборонпром" и Минобороны вели переговоры с корпорацией Boeing, но они завершились саботажем договоренностей. Об этом Defense Express заявил экс-глава "Антонова" и глава правления британско-украинской компании Air combat evolution Александр Лось.

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По словам Александра Лося, переговоры находились на активной стадии весной 2019 года, но были сорваны. Планировалось локализировать конечное производство самолетов Red Hawk на мощностях завода. Для этого предполагалось использование американской логистической системы по созданию складов с комплектующими.

[ + – ] Учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk Фото: Википедия

"Уже было согласовано и даже найдено соответствующее помещение в Киеве, на котором должны были храниться детали от Boeing. Но дальше начался саботаж", — заявил глава правления.

Уточнять, кто начал саботировать, процесс Александр Лось не стал, однако подчеркнул, что этот факт полностью закрыл окно возможностей сотрудничества с Boeing.

Как пишут в издании, если бы проект удалось реализовать, это бы позволило "Антонову" получить возможность участвовать и в других программах американского гиганта. Boeing имеет целую линейку самолетов, включая F-15, F/A-18, вертолеты AH-64 Apache и целый ряд других воздушных суден.

Напомним, "Антонов" провел переговоры с Канадой по сборке Ан-74ТК-200 в Квебеке. Ранее они опровергали данное сообщение, но "Укроборонпром" все же подтвердил наличие проекта.