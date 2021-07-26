Несмотря на опровержение "Антонова": "Укроборонпром" подтвердил проект с Ан-74 в Канаде

В планах собирать Ан-74ТК-200, который на данный момент имеет критическую зависимость от российских деталей.

Госконцерн "Укроборонпром" подтвердил о наличии проекта по производству самолетов Ан-74 в канадской провинции Квебек для международных рынков. Об этом сообщат пресс-служба госконцерна.

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Сообщается, что наладить производство планируют модификации Ан-74ТК-200, который получит ряд современных решений, например, стеклянную кабину. Планируется разработать ряд модификаций самолетов для гражданского и специального назначения, чем и займется "Антонов".

Ранее Ан-74ТК-200 серийно производился на Харьковском авиационном заводе. Теперь же речь идет об организации производства на мощностях в Украине и Канаде. Акцент делается на соответствии проекта критериям для сертификации Канадского авиационного управления. Также необходимо провести все тесты и наладить работу конструкторского бюро в Канаде для разработок и наработок по будущим самолетам.

При этом отмечается, что Ан-74ТК-200 имеет один серьезный недостаток — критическая зависимость от российских компонентов, которые не отвечают современным требованиям. Это будет препятствовать самолету получить сертификацию.

Основные характеристики самолета:

Максимальная взлетная масса — 36,5 тонны

Высота полета — 10100 метров

Крейсерская скорость — 600-700 км/ч

Дальность полета — 950 км при максимальной нагрузке

Пассажировместимость — 52 человека

Напомним, 12 июля в СМИ появилась информация о планах "Антонова" по производству самолетов в Канаде. 14 июля авиапредприятие опровергло информацию о производстве в Канаде. Отметим, что ныне публикация, в которой опровергается информация СМИ недоступна.