Незважаючи на спростування "Антонова": "Укроборонпром" підтвердив проект із Ан-74 у Канаді

У планах збирати Ан-74ТК-200, який наразі має критичну залежність від російських деталей.

Держконцерн "Укроборонпром" підтвердив про наявність проекту з виробництва літаків Ан-74 у канадській провінції Квебек для міжнародних ринків. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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Повідомляється, що налагодити виробництво планують модифікації Ан-74ТК-200, які отримають низку сучасних рішень, наприклад, скляну кабіну. Планується розробити ряд модифікацій літаків для цивільного та спеціального призначення, цим і займеться "Антонов".

Раніше Ан-74ТК-200 серійно вироблявся на Харківському авіаційному заводі. Тепер же мова йде про організацію виробництва на потужностях в Україні та Канаді. Акцент робиться на відповідність проекту критеріям для сертифікації Канадського авіаційного управління. Також необхідно провести всі тести та налагодити роботу конструкторського бюро в Канаді для розробок і напрацювань щодо майбутніх літаків.

При цьому наголошується, що Ан-74ТК-200 має один серйозний недолік — критична залежність від російських компонентів, які не відповідають сучасним вимогам. Це буде перешкоджати літаку отримати сертифікацію.

Основні характеристики літака:

Максимальна злітна маса — 36,5 тонни

Висота польоту — 10100 метрів

Крейсерська швидкість — 600-700 км/год

Дальність польоту — 950 км при максимальному навантаженні

Пасажиромісткість — 52 людини

Нагадаємо, 12 липня в ЗМІ зʼявилася інформація про плани "Антонова" з виробництва літаків у Канаді. 14 липня авіапідприємство спростувало інформацію про виробництво в Канаді. Відзначимо, що нині публікація, у якій спростовується інформація, ЗМІ недоступна.