Вместе с США и "Мотор Сич": "Антонов" разрабатает новый самолет на базе Ан-28 и Ан-38

По словам гендиректора, все производители "бросились" в нишу больших или совсем маленьких самолетов на 1-2 пассажиров, а ниша Ан-28 и Ан-38 оказалась свободной.

Гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков в интервью "Апострофу" рассказал о переговорах с американской компании Legacy и "Мотор Сич" по разработке самолета на базе Ан-28 и Ан-38.

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По словам Бычкова, "Мотор Сич" может поставить для нового самолета свой двигатель.

"Сейчас мы приступаем к восстановлению работ по легкой авиации на базе самолетов Ан-28, Ан-38… Это даст возможность расширить потенциальный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2-3 года вы увидите, что самолет будет создан", — утверждает гендиректор "Антонова".

Он также добавил, что все производители бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных бортов, или же в совсем маленьких 1-2-х местных самолетов. Поэтому ниша Ан-28 и Ан-38 свободна, "Антоновцы" будут ею заниматься.

Также Бычков отметил, что правительство выделило 1,9 млрд гривен на переоснащение производства, однако на данный момент процесс закупок еще не начался.

Ан-38 — украино-российский самолет. Его разработкой занимались на "Антонове", а серийное производство было создано на базе "Сухого" в Новосибирске, конструкторская документация передана в РФ в 1991 году. Всего было построено 11 самолетов. Характеристики Ан-38:

Крейсерская скорость — 275 км/ч

Дальность полета — 600 км

Практический потолок — 3000 м

Вес — 5 тонн

Максимальная грузоподъемность — 2,5 тонны

Максимальное количество пассажиров — 27 человек.

Напомним, "Антонов" оценивает достройку второй "Мрии" в 600-700 млн долларов. Его могут построить для космической программы, а не грузоперевозок.

Отметим, что по информации Александра Лося, на "Антонове" планировали производить самолеты Boeing.