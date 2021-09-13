Минобороны может заказать еще три Ан-178 для ВСУ, - Уруский

По словам гендиректора "Антонова" Бычкова, ряд стран, после подписания первого контракта, начали активно проявлять интерес к украинским самолетам.

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности рассказал о том, сколько самолетов Ан-178 может купить Минобороны для армии. Об этом сообщает телеканал ICTV.

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По словам Уруского, заинтересованность в самолетах Антонова есть в разных структурах МВД — это и Государственная служба чрезвычайных ситуаций, и Нацгвардия. Но при этом вице-премьер-министр выразил надежду, что в 2021 году будет дополнительный заказ трех Ан-178 для ВСУ.

"Мы надеемся, что в этом году Министерство обороны совершит заказ еще дополнительно трех самолетов", — рассказал Уруский.

В то же время по словам гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова, после заключения контракта с Минобороны, заинтересованность в украинских самолетах начали демонстрировать ряд других стран: Азербайджан, Узбекистан, Турция, Индия и Саудовская Аравия. На данный момент существует также предварительный заказ для неназванной страны. При этом он не уточнил ни модели самолета, ни количество бортов.

Напомним, "Антонов" разрабатывает новый самолет на базе Ан-28 и Ан-38.

29 декабря 2020 года Минобороны подписало контракт на поставку трех Ан-178 в Вооруженные силы Украины. Согласно контракту, поставить самолеты должны в 2023-2024 годах. Стоимость одного самолета варьируется от 25 до 40 млн долларов, в зависимости от выбранной модификации.

Ранее озвучивались намерения МВД заказать 13 самолетов Ан-178, но на данный момент есть только меморандум.