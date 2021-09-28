54% замещенных деталей. "Антонов" строит все 3 Ан-178 без единого российского компонента

На предприятии уже завершают сборку фюзеляжа первого борта, а также начинают работы по формировании фюзеляжа второго самолета.

При строительстве трех самолетов Ан-178 не будет использованы российские компоненты. Вместо них предприятие создает свои аналоги или же закупает оборудование за границей. Об этом передает Укринформ ссылаясь на заседание круглого стола "Импортозамещение: потенциал развития внутреннего производства и укрепления независимости государства".

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По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, один из главных приоритетов — полная ликвидация зависимости от российских деталей. "Антонову" предстоит заменить 54% всех деталей в Ан-178, контракт на производство которых был подписан в конце 2019 года.

"Мы проводим мероприятия по импортозамещению и усиление кооперации внутри концерна. И это — новые возможности для развития производства высокотехнологичной продукции, которые нужны оборонно-промышленному комплексу, и экономики в целом", — заявил Гусев.

Добавим, что на данный момент "Антонов" достраивает фюзеляж первого борта, а также начал работу по формирования фюзеляжа второго самолета.

Фото: скриншот

Ан-178 – средний транспортный самолет, который предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами. Транспортировке материальных средств, почты и других грузов. Общая грузоподъемность самолета – 18 тонн. Скорость полета составляет – 825 км/ч, высота полета – 12 км, а дальность полета – 5,5 тысячи километров.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, Минобороны может заказать еще 3 самолета для нужд ВСУ.

Также сообщалось, что МВД может купить 13 самолетов Ан-178. Озвучивались планы подписать контракт летом 2021.