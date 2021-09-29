Для спецопераций. Mercedes представила новый внедорожник на базе Гелендвагена (фото)

Автопроизводитель представил два варианта джипов, которые имеют ряд улучшений, например, усиленные кресла для операторов в бронежилетах.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил более проходимые и мощные варианты внедорожника G-класса для нужд военных. Об этом сообщает милитари-издание EDR Online.

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Вчера, 28 сентября, в австрийском городе Грац был показан внедорожник, созданный на базе 464 серии G-класса. Серийная версия производится уже два года, армейская версия получила более мощный дизельный двигатель на 222 л.с. по стандарту Евро 3. За счет этого автомобиль может нести больший полезный вес при сохранении надежности.

На презентации показали два варианта внедорожника — BR09 и BR06. Первый вариант — это версия с двухместной кабиной с усиленным шасси и грузоподъемностью в 2,5 тонны, а второй — полноценный джип для четырех человек с грузоподъемностью 1 тонна.

[ + – ] Двухместная версия BR09 Фото: Heiming

Расход топлива на 100 км составляет 9 литров, а максимальная скорость — 120 км/ч.

[ + – ] Четырехместная версия RD06

Сообщается, что на данный момент выпущено 64 прототипа Geländewagen. Автомобили получили такие улучшение:

повышенная полезная нагрузка

усиленные сиденья для работы операторов в бронежилетах

более прочные внутренние части

более высокая проходимость

Как сообщают в издании, производство автомобиля начнется в середине 2022 года.

Напомним, 8 сентября был показан новый Гелендваген, который получил ряд обновлений.