Для спецоперацій. Mercedes представила новий позашляховик на базі Гелендвагена (фото)

Автовиробник представив два варіанти джипів, які мають ряд поліпшень, наприклад, посилені крісла для операторів у бронежилетах.

Німецький автовиробник Mercedes-Benz представив більш прохідні і потужні варіанти позашляховика G-класу для потреб військових. Про це повідомляє мілітарі-видання EDR Online.

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Вчора, 28 вересня, в австрійському місті Ґрац був показаний позашляховик, створений на базі 464 серії G-класу. Серійна версія виготовляється вже два роки, армійська версія отримала більш потужний дизельний двигун на 222 к.с. за стандартом Євро 3. За рахунок цього автомобіль може нести більше корисної ваги при збереженні надійності.

На презентації показали два варіанти позашляховика — BR09 і BR06. Перший варіант — це версія з двомісною кабіною з посиленим шасі і вантажопідйомністю у 2,5 тонни, а другий — повноцінний джип для чотирьох чоловік з вантажопідйомністю 1 тонна.

[ + – ] Двомісна версія BR09 Фото: Heiming

Витрата палива на 100 км становить 9 літрів, а максимальна швидкість — 120 км/год.

[ + – ] Чотиримісна версія RD06

Повідомляється, що наразі випущено 64 прототипи Geländewagen. Автомобілі отримали такі поліпшення:

підвищене корисне навантаження

посилені сидіння для роботи операторів у бронежилетах

міцніші внутрішні частини

більш висока прохідність

Як повідомляють у виданні, виробництво автомобіля почнеться в середині 2022 року.

Нагадаємо, 8 вересня був показаний новий Гелендваген, який отримав ряд оновлень.