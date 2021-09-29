В Кабмине утвердили осенне-зимний призыв: кто попадает под срочную службу

Всего планируется призвать 13 575 человек, для этого из бюджета выделяют 71,1 млн гривен.

Сегодня, 29 сентября, Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении численности граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу, объемы расходов для проведения призыва в октябре — декабре 2021". Об этом сообщает Правительственный портал.

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Сообщается, что осенне-зимний призыв в Украине начнется 5 октября и завершится 21 декабря.

Сколько людей планируют призвать на срочную службу

Вооруженные силы — 6500 человек

Нацгвардия — 4775 человек

Госпогранслужба — 1700 человек

Госспецтрансслужба — 600 человек

Всего планируется призвать 13 575 человек. Для обеспечения призыва из бюджета выделяют 71,1 млн гривен. Из этой суммы 34,1 млн гривен пойдут в ВСУ, 25 млн гривен в Нацгвардию, 8,9 млн грн в Госпогранслужбу и 3,1 млн в Госспецтрансслужбу.

Кто подпадает под осенне-зимний призыв

На срочную службу в осенне-зимний период подпадают граждане Украины мужского пола, возрастом от 18 до 27 лет и не имеют права на увольнение или отсрочку на срочную службу.

Напомним, по словам замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, срочный призыв в Украине могут отменить в 2023 году.