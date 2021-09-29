У Кабміні затвердили осінньо-зимовий призов: хто потрапляє під строкову службу

Загалом планується призвати 13 575 осіб, для цього з бюджету виділяють 71,1 млн гривень.

Сьогодні, 29 вересня, Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про затвердження чисельності громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, обсяги видатків для проведення призову в жовтні — грудні 2021". Про це повідомляє Урядовий портал.

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Повідомляється, що осінньо-зимовий призов в Україні розпочнеться 5 жовтня і завершиться 21 грудня.

Скільки людей планують призвати на строкову службу

Збройні сили — 6500 осіб

Нацгвардія — 4775 осіб

Держприкордонслужба — 1700 осіб

Держспецтрансслужба — 600 осіб

Загалом планується призвати 13 575 осіб. Для забезпечення призову з бюджету виділяють 71,1 млн гривень. Із цієї суми 34,1 млн гривень підуть у ЗСУ, 25 млн гривень у Національну гвардію, 8,9 млн грн до Держприкордонслужби та 3,1 млн до Держспецтрансслужби.

Хто підпадає під осінньо-зимовий призов

На строкову службу в осінньо-зимовий період підпадають громадяни України чоловічої статі, віком від 18 до 27 років і які не мають права на звільнення або відстрочку на строкову службу.

Нагадаємо, за словами заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, строковий призов в Україні можуть скасувати у 2023 році.