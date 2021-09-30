"У нас есть сделка!": Сербия и Косово пришли к решению ситуации на границе

Стороны создадут группу, которая будет решать вопрос с сербскими номерами машин в Косово. С этого и начался весь конфликт.

Представитель Сербии Петар Петкович и представитель Косово Бесник Бислими достигли решения о деэскалации ситуации на пограничных пунктах двух стран. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в Twitter.

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"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях. Я благодарю Бесника Бислими и Петара Петковича за их готовность вести переговоры и соглашаться на благо людей", — написал Лайчак.

Согласно условиям, натовские военные KFOR заменят приштинский спецназ. Косово отведет своих силовиков от КПП "Ярине" и "Брняк", где были сосредоточены протестующие и силовики. Силы должны начать отводить 2 октября до 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Представители ЕС, Сербии и Косово создадут группу, которая решит проблему с номерами транспортных средств. Конфликт начинался из-за решения правительства Косово больше не пускать в страну машины с сербскими номерами. Это вызвало недовольство у этнических сербов, проживающих в Косово. Ведь помимо запрета, им предлагалось за 5 евро поменять номера на временные косовские. Первая встреча группы состоится 21 октября в Брюсселе. Результата должны достигнуть за 6 месяцев.

Напомним, президент Сербии пригрозил решить ситуацию силой, поставив ультиматум НАТО на 24 часа для реакции