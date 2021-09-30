"У нас є угода!": Сербія і Косово дійшли рішення щодо ситуації на кордоні

Сторони створять групу, яка вирішуватиме питання із сербськими номерами машин у Косово. З цього і почався весь конфлікт.

Представник Сербії Петар Петкович і представник Косово Беснік Біслі досягли рішення про деескалацію ситуації на прикордонних пунктах двох країн. Про це повідомив спецпредставник ЄС із Західних Балкан Мирослав Лайчак у Twitter.

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"У нас є угода! Після двох днів інтенсивних переговорів щойно була досягнута згода про деескалацію та подальші дії. Я дякую Бесніку Біслі та Петару Петковичу за їхню готовність вести переговори і погоджуватися на благо людей", — написав Лайчак.

Згідно з умовами, натовські військові KFOR замінять Приштинський спецназ. Косово відведе своїх силовиків від КПП "Ярині" та "Брняк", де були зосереджені протестувальники і силовики. Сили повинні почати відводити 2 жовтня до 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Представники ЄС, Сербії та Косово створять групу, яка вирішить проблему з номерами транспортних засобів. Конфлікт починався через рішення уряду Косово більше не пускати в країну машини із сербськими номерами. Це викликало невдоволення в етнічних сербів, які проживають в Косово. Адже крім заборони, їм пропонувалося за 5 євро поміняти номери на тимчасові косовські. Перша зустріч групи відбудеться 21 жовтня в Брюсселі. Результату повинні досягти за 6 місяців.

Нагадаємо, президент Сербії пригрозив вирішити ситуацію силою, поставивши ультиматум НАТО на 24 години для реакції.