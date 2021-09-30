Не выдержал издевательств. Пророссийский боевик сдался бойцам ВСУ вместе с оружием (видео)

Оккупанту не помешали ни минные поля установленные оккупационными формированиями РФ, ни вероятность расстрела своими же "сослуживцами".

Боевик оккупационных формирований РФ сдался украинским военным из 24 мехбригады имения короля Данила. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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Сообщается, что 28 сентября, около 17:30 вечера на позиции бойцов бригады пришел и добровольно сдался в плен боевик с автоматом. Во время дежурства украинские бойцы подпустили идущего к ним человека. Когда стало понятно, что это военный, его быстро обезоружили, а о происшествии доложили командиру.

Оказалось, что оккупант проходил "службу" в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующейся в оккупированной Кадеевке. Ему 23 года и он был механиком-водителем. Присоединился к российско-оккупационным формированиям солдат в 2016 году, сразу после достижения совершеннолетия. Он дошел до звания "младшего сержанта". К оккупантам его привел отец, служащий в соседнем подразделении.

Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Младшему сержанту пообещали высокую зарплату и выдали оружие. Сослуживцы приучили бойца к наркотикам, он стал зависимым. Дисциплина, как говорит боевик, там отсутствует полностью. Алкоголь и наркотики — это обычное дело в его подразделении.

Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

"Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, — парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украины территорию. При этом, даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину — не остановили перебежчика", — указывают в публикации.

На данный момент проводятся следственные действия. Согласно части 6 статьи 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицо, которые не совершало тяжелых преступлений против людей, добровольно покинув незаконные вооруженные формирования и сообщила об этом правоохранителям.

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Напомним, оккупанты убили седьмого украинского военного на Донбассе с начала октября. Военный получил ранение, несовместимое с жизнью.