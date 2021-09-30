Не витримав знущань. Проросійський бойовик здався бійцям ЗСУ разом зі зброєю (відео)

Окупантові не завадили ні мінні поля встановлені окупаційними формуваннями РФ, ні ймовірність розстрілу своїми ж "товаришами по службі".

Бойовик окупаційних формувань РФ здався українським військовим із 24 мехбригади імені короля Данила. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

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Повідомляється, що 28 вересня, приблизно о 17:30 вечора на позиції бійців бригади прийшов і добровільно здався в полон бойовик з автоматом. Під час чергування українські бійці підпустили людину, яка йде до них. Коли стало зрозуміло, що це військовий, його швидко знеззброїли, а про подію доповіли командиру.

З'ясувалося, що окупант проходив "службу" в 6 окремому мотострілковому полку, що базується в окупованій Кадіївці. Йому 23 роки і він був механіком-водієм. Приєднався до російсько-окупаційних формувань солдатів у 2016 році, відразу після досягнення повноліття. Він дійшов до звання "молодшого сержанта". До окупантів його привів батько, службовець у сусідньому підрозділі.

Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Молодшому сержанту пообіцяли високу зарплату і видали зброю. Товариші по службі привчили бійця до наркотиків, він став залежним. Дисципліна, як каже бойовик, там відсутня повністю. Алкоголь і наркотики — це звичайна справа в його підрозділі.

Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

"Не витримавши знущань і постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх товаришів по службі, — хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію. При цьому, навіть мінні поля, які поставили російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями і банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками в спину — не зупинили перебіжчика", — вказують у публікації.

Наразі проводяться слідчі дії. Відповідно до частини 6 статті 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності осіб, які не вчиняли важких злочинів проти людей, добровільно покинувши незаконні збройні формування і повідомивши про це правоохоронцям.

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Нагадаємо, окупанти вбили сьомого українського військового на Донбасі з початку жовтня. Військовослужбовець незаконно отримав поранення, несумісне із життям.