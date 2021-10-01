"Мы инвестируем в толерантность": Израиль ответил на обвинения Ирана в дестабилизации (видео)

По словам посла Израиля Джорджа Дика, на территории Азербайджана проживает крупнейшая еврейская община среди всех мусульманских стран, в то время как Иран угнетает меньшинства.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик опубликовал видеообращение к Ирану, в ответ на обвинения в дестабилизации в регионе.

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"В то время, как Иран угнетает свои религиозные и этнические меньшинства, и преследует евреев в других странах, мы — Израиль, Соединенные Штаты и Азербайджан — инвестируем в наше разнообразие и толерантность. Вот немного о моем визите совместно с послом США в еврейскую общину в Губе, Азербайджан", — говорит посол.

По словам Дика, в Азербайджане проживает крупнейшая еврейская община среди всех мусульманских стран. Более того, в стране реализуется проект по продвижению еврейской культуры и истории. Для этого на средства USAID будет переоборудовано одно из зданий в Губе.

Свидетельством разнообразия в Азербайджане является и то, что христианин стоит в центре старого еврейского города в мусульманском Азербайджане.

[ + – ] По ссылке видео посла.

В ответ в МИД Ирана написали, что они уважают евреев, но Азербайджан с Палестиной останутся исламскими.

"Мы с особым уважением относимся ко всем евреям, христианам и другим последователям божественных религий; Но мы уверены, что Азербайджанская Республика и Палестина навсегда останутся исламскими странами. Мечты сионизма об этом регионе никогда не будут истолкованы", — заявил Мусави.

[ + – ] Публикация главы МИД Ирана

Азербайджан долгое время тесно сотрудничает с Израилем, в частности в оборонной сфере. Против Израиля выступает мусульманский Пакистан. В Тегеране считают, что Израиль несет угрозу в регионе, и они не допустят дестабилизации ситуации. Для этого и начаты крупнейшие за 20 лет учения у границ Азербайджана.

Напомним, Иран начал учения на границе с Азербайджаном, к ним привлечена авиация, танки и гаубицы.