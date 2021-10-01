"Ми інвестуємо в толерантність": Ізраїль відповів на звинувачення Ірану в дестабілізації (відео)

За словами посла Ізраїлю Джорджа Діка, на території Азербайджану проживає найбільша єврейська громада серед усіх мусульманських країн, в той час як Іран пригнічує меншини.

Посол Ізраїлю в Азербайджані Джордж Дік опублікував відеозвернення до Ірану у відповідь на звинувачення в дестабілізації в регіоні.

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"У той час, як Іран пригнічує свої релігійні й етнічні меншини та переслідує євреїв в інших країнах, ми — Ізраїль, Сполучені Штати й Азербайджан — інвестуємо в наше різноманіття та толерантність. Ось трохи про мій візит спільно з послом США в єврейську громаду в Кубі, Азербайджан", — говорить посол.

За словами Діка, в Азербайджані проживає найбільша єврейська громада серед усіх мусульманських країн. До того ж у країні реалізується проект із просування єврейської культури й історії. Для цього на кошти USAID буде переобладнано одну з будівель в Кубі.

Свідченням різноманітності в Азербайджані є й те, що християнин стоїть у центрі старого єврейського міста в мусульманському Азербайджані.

[ + – ] За посиланням відео посла.

У відповідь у МЗС Ірану написали, що вони поважають євреїв, але Азербайджан із Палестиною залишаться ісламськими.

"Ми з особливою повагою ставимося до всіх євреїв, християн та інших послідовників божественних релігій; але ми впевнені, що Азербайджанська Республіка та Палестина назавжди залишаться ісламськими країнами. Мрії сіонізму про цей регіон ніколи не будуть мати тлумачення", — заявив Мусаві.

[ + – ] Публікація глави МЗС Ірану

Азербайджан довгий час тісно співпрацює з Ізраїлем, зокрема в оборонній сфері. Проти Ізраїлю виступає мусульманський Пакистан. У Тегерані вважають, що Ізраїль несе загрозу в регіоні, і вони не допустять дестабілізації ситуації. Для цього й розпочато найбільші за 20 років навчання біля кордонів Азербайджану.

Нагадаємо, Іран почав навчання на кордоні з Азербайджаном, до них залучено авіацію, танки та гаубиці.