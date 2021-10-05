Израильский "Моссад" ищет сведения о судьбе пилота, пропавшего в 1986 году (фото)

Израильское разведведомство проводило рискованную спецоперацию в надежде установить, что случилось с летчиком Роном Арадом. Но она завершилась провалом.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал израильскому парламенту о том, что сейчас он не может сообщить о подробностях операции, которые бы помогли раскрыть одну из самых давних загадок в истории современного Израиля. Об этом сообщает BBC.

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Однако местные телеканалы ссылаются на слова главы "Моссада" о том, что операция была не успешной.

В понедельник, выступая перед Кнессетом, израильский премьер сказал, что в прошлом месяце агенты "Моссада" — и женщины, и мужчины — участвовали в "сложной и рискованной операции", чтобы собрать новые сведения о судьбе подполковника Арада и том месте, где он находился.

"Пока это все, о чем сейчас можно говорить", — добавил премьер.

Позже Channel 12 передавал слова главы "Моссада" Давида Барнеа о том, что это была "опасная, рискованная и сложная операция, но она была провалена". "Мы ее провалили", — отметил он.

Однако офис премьер-министра заявил в ответ на сообщения в прессе, что эта миссия была не провалом, а "успешной, в рамках которой преследовались определенные цели". Авторы заявления высказались в защиту Беннета, который решил обнародовать информацию. В этом выразились "усилия и огромная преданность, с которой он пытается вернуть наших парней".

[ + – ] подполковник ВВС Израиля Арад

Родственники подполковника Арада сказали журналистам Channel 12 о том, что продолжают "надеяться, что, возможно, однажды узнают, какой была судьба Рона".

Что за история с летчиком?

Подполковник Арад считается пропавшим без вести с тех пор, как в 1986 году его самолет упал над Ливаном во время нанесения бомбардировочного удара. Предполагается, что он погиб. Пилота бомбардировщика удалось спасти израильским военным, однако подполковника Арада, который был штурманом, схватили ливанцы из военизированного формирования "Амаль". Спустя год Арада предложили обменять на 200 ливанских и 450 палестинских заключенных, а также $3 млн. Переговоры зашли в тупик: Израиль отказался обменивать палестинских заключенных на одного пилота.

В 2016 году в отчете "Моссада" и израильской военной разведки сообщалось, что Арад, вероятнее всего, умер в заключении в 1988 году.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что Азербайджан может закупить израильское ПРО Хец-3 на фоне обострения с Ираном. Этот зенитно-ракетный комплекс способен сбивать баллистические ракеты в радиусе 5500 км.