Ізраїльський "Моссад" шукає відомості про долю пілота, який зник у 1986 році (фото)
Ізраїльське развідвідомство проводило ризиковану спецоперацію в надії встановити, що сталося з льотчиком Роном Арадом. Але вона завершилася провалом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів ізраїльському парламенту про те, що зараз він не може повідомити про подробиці операції, які б допомогли розкрити одну з найдавніших загадок в історії сучасного Ізраїлю. Про це повідомляє BBC.
Однак місцеві телеканали посилаються на слова глави "Моссада" про те, що операція була успішною.
У понеділок, виступаючи перед Кнесетом, ізраїльський прем'єр сказав, що в минулому місяці агенти "Моссада" — і жінки, і чоловіки — брали участь у "складній і ризикованій операції", щоб зібрати нові відомості про долю підполковника Арада і те місце, де він перебував .
"Поки це все, про що зараз можна говорити", — додав прем'єр.
Пізніше Channel 12 передавав слова глави "Моссаду" Давида Барнеа про те, що це була "небезпечна, ризикована та складна операція, але вона була провалена". "Ми її провалили", — зазначив він.
Однак офіс прем'єр-міністра заявив у відповідь на повідомлення в пресі, що ця місія була не провалом, а "успішною, у межах якої переслідували певні цілі". Автори заяви висловилися на захист Бенета, який вирішив оприлюднити інформацію. У цьому виразилися "зусилля та величезна відданість, із якою він намагається повернути наших хлопців".
Родичі підполковника Арада сказали журналістам Channel 12 про те, що продовжують "сподіватися, що, можливо, одного разу дізнаються, якою була доля Рона".
Що за історія з льотчиком?
Підполковник Арад вважається зниклим безвісти з тих пір, як у 1986 році його літак упав над Ліваном під час нанесення бомбардувального удару. Передбачається, що він загинув. Пілота бомбардувальника вдалося врятувати ізраїльським військовим, проте підполковника Арада, який був штурманом, схопили ліванці з воєнізованого формування "Амаль". Через рік Арада запропонували обміняти на 200 ліванських і 450 палестинських ув'язнених, а також $3 млн. Переговори зайшли в глухий кут: Ізраїль відмовився обмінювати палестинських ув'язнених на одного пілота.
У 2016 році у звіті "Моссаду" й ізраїльської військової розвідки повідомлялося, що Арад, найімовірніше, помер в ув'язненні в 1988 році.
Раніше "Фокус" повідомляв про те, що Азербайджан може закупити ізраїльське ПРО Хец-3 на тлі загострення з Іраном. Цей зенітно-ракетний комплекс здатний збивати балістичні ракети в радіусі 5500 км.