Ізраїльський "Моссад" шукає відомості про долю пілота, який зник у 1986 році (фото)

Ізраїльське развідвідомство проводило ризиковану спецоперацію в надії встановити, що сталося з льотчиком Роном Арадом. Але вона завершилася провалом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів ізраїльському парламенту про те, що зараз він не може повідомити про подробиці операції, які б допомогли розкрити одну з найдавніших загадок в історії сучасного Ізраїлю. Про це повідомляє BBC.

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Однак місцеві телеканали посилаються на слова глави "Моссада" про те, що операція була успішною.

У понеділок, виступаючи перед Кнесетом, ізраїльський прем'єр сказав, що в минулому місяці агенти "Моссада" — і жінки, і чоловіки — брали участь у "складній і ризикованій операції", щоб зібрати нові відомості про долю підполковника Арада і те місце, де він перебував .

"Поки це все, про що зараз можна говорити", — додав прем'єр.

Пізніше Channel 12 передавав слова глави "Моссаду" Давида Барнеа про те, що це була "небезпечна, ризикована та складна операція, але вона була провалена". "Ми її провалили", — зазначив він.

Однак офіс прем'єр-міністра заявив у відповідь на повідомлення в пресі, що ця місія була не провалом, а "успішною, у межах якої переслідували певні цілі". Автори заяви висловилися на захист Бенета, який вирішив оприлюднити інформацію. У цьому виразилися "зусилля та величезна відданість, із якою він намагається повернути наших хлопців".

[ + – ] підполковник ВПС Ізраїлю Арад

Родичі підполковника Арада сказали журналістам Channel 12 про те, що продовжують "сподіватися, що, можливо, одного разу дізнаються, якою була доля Рона".

Що за історія з льотчиком?

Підполковник Арад вважається зниклим безвісти з тих пір, як у 1986 році його літак упав над Ліваном під час нанесення бомбардувального удару. Передбачається, що він загинув. Пілота бомбардувальника вдалося врятувати ізраїльським військовим, проте підполковника Арада, який був штурманом, схопили ліванці з воєнізованого формування "Амаль". Через рік Арада запропонували обміняти на 200 ліванських і 450 палестинських ув'язнених, а також $3 млн. Переговори зайшли в глухий кут: Ізраїль відмовився обмінювати палестинських ув'язнених на одного пілота.

У 2016 році у звіті "Моссаду" й ізраїльської військової розвідки повідомлялося, що Арад, найімовірніше, помер в ув'язненні в 1988 році.

Раніше "Фокус" повідомляв про те, що Азербайджан може закупити ізраїльське ПРО Хец-3 на тлі загострення з Іраном. Цей зенітно-ракетний комплекс здатний збивати балістичні ракети в радіусі 5500 км.