Впервые после войны: Азербайджан начал летать через воздушное пространство Армении (фото)

В компании-перевозчике назвали такой шаг демонстрацией готовности Баку разблокировать транспортные коммуникации в регионе, что отвечает интересам приграничных стран.

Самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетел над Арменией выполняя рейс Баку Нахчивен Нахчивень. Об этом сообщает пресс-служба компании AZAL.

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В заявлении указывается, что отныне "Азербайджанские авиалинии" могут использовать все существующие воздушные коридоры, которые проходят через территорию Ирана и Армении.

"Этот шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", — указано в публикации.

Добавим, что согласно данным ресурса Flight Radar 24 рейс выполнялся за 1:21 часа. Самолет перед заходом на посадку сделал кольцо, после чего приземлился в Нахчивен (Нахичевань). По времени рейс вышел на 10 минут дольше, чем полеты через территорию Ирана, но вероятно, это связано с кольцом перед посадкой. В компании AZAL утверждают, что смена маршрута приведет к сокращению времени рейса.

[ + – ] Карта движения самолета Фото: скриншот

Рейс, который выполнялся 5 октября, выглядел так:

[ + – ] Рейс "Баку" Нахчивен (Нахичевень) через территорию Ирана Фото: Скриншот

Напомним, в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов. Во время военного "Парада победы" 10 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана