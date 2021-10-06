Уперше після війни: Азербайджан почав літати через повітряний простір Вірменії (фото)

У компанії-перевізнику назвали такий крок демонстрацією готовності Баку розблокувати транспортні комунікації в регіоні, що відповідає інтересам прикордонних країн.

Літак "Азербайджанських авіаліній" пролетів над Вірменією здійснюючи рейс Баку Нахічевань. Про це повідомляє пресслужба компанії AZAL.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У заяві вказується, що відтепер "Азербайджанські авіалінії" можуть використовувати всі наявні повітряні коридори, які проходять через територію Ірану та Вірменії.

"Цей крок демонструє рішучу готовність Азербайджану до розблокування транспортних комунікацій в регіоні, що відповідає інтересам всіх прикордонних країн", — зазначено в публікації.

Додамо, що згідно з даними ресурсу Flight Radar 24 рейс здійснювався за 01:21 годину. Літак перед заходом на посадку зробив кільце, після чого приземлився в Нахічевань. За часом рейс вийшов на 10 хвилин довше, ніж польоти через територію Ірану, але ймовірно, це пов'язано з кільцем перед посадкою. У компанії AZAL стверджують, що зміна маршруту призведе до скорочення часу рейсу.

[ + – ] Карта руху літака Фото: скриншот

Рейс, який здійснювався 5 жовтня, виглядав так:

[ + – ] Рейс "Баку" Нахічевань через територію Ірану Фото: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок нещодавньої війни між Вірменією та Азербайджаном сім районів Азербайджану повернулися під контроль Баку. Ці райони, прилеглі до Нагорного Карабаху, були захоплені Вірменією в процесі війни 1992-1994 років. Під час військового "Параду перемоги" 10 грудня 2020 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що столиця Вірменії — Єреван — є історичною землею Азербайджану