"Всегда готовы к применению": ВСУ провели учения на админгранице с Крымом с Точками-У (видео)

Бойцы отработали погрузку ракет на пусковые установки, приведение их в боевое положение, а также действия в условиях радиации или химического заражения местности.

6 октября, экипажи тактических ракетных комплексов "Точка У" совершили марш, и заняли огневые позиции во время учений на админгранице с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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Сообщается, что ТРК "Точка-У" стоит на боевом дежурстве на линии с оккупированным Крымом. Для учений они совершили марш в Херсонской области на один из полигонов. Военные заняли позиции и отработали точное наведение на цели. Маневры совершались в условиях, максимально приближенных к реальным.

[ + – ] Приведение "Точек-У" в боевое положение Фото: скриншот

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, экипажи показали свои действия по подготовке комплексов к стрельбе. Также военные отработали перевод комплекса в боевое положение и перезагрузка ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

"Подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника" — отметил Наев.

После этого бойцы поменяли позиции и вновь нанесли условное поражение по ракетным комплексам врага, аэродромах и командных пунктах. Также отработали действия в условиях радиационного или химического заражения местности.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, в конце июля в Украине провели запуски модернизированной "Точки-У". В апреле военные также провели учения с "Точками-У" у админграницы с Крымом.