"Завжди готові до примирення": ЗСУ провели навчання на адмінкордоні з Кримом з "Точками-У" (відео)

Бійці відпрацювали навантаження ракет на пускові установки, приведення їх у бойове положення, а також дії в умовах радіації або хімічного зараження місцевості.

6 жовтня екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У" здійснили марш і зайняли вогневі позиції під час навчань на адмінкордоні з Кримом. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

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Повідомляється, що ТРК "Точка-У" стоїть на бойовому чергуванні на лінії з окупованих Кримом. Для навчань вони здійснили марш у Херсонській області на один із полігонів. Військові зайняли позиції та відпрацювали точне наведення на цілі. Маневри відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

[ + – ] Приведення "Точок-У" в бойове положення Фото: скриншот

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, екіпажі показали свої дії з підготовки комплексів до стрільби. Також військові відпрацювали перевід комплексу в бойове положення та перезавантаження ракети з транспортно-зарядної машини на пускову установку.

"Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив'язку перед проведенням одиночних і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника", — зазначив Наєв.

Після цього бійці поміняли позиції та знову завдали умовної поразки по ракетних комплексах ворога, аеродромах і командних пунктах. Також відпрацювали дії в умовах радіаційного або хімічного зараження місцевості.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, у кінці липня в Україні провели запуски модернізованої "Точки-У". У квітні військові також провели навчання з "Точками-У" біля адмінкордону з Кримом.