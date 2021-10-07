"Завжди готові до примирення": ЗСУ провели навчання на адмінкордоні з Кримом з "Точками-У" (відео)
Бійці відпрацювали навантаження ракет на пускові установки, приведення їх у бойове положення, а також дії в умовах радіації або хімічного зараження місцевості.
6 жовтня екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У" здійснили марш і зайняли вогневі позиції під час навчань на адмінкордоні з Кримом. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.
Повідомляється, що ТРК "Точка-У" стоїть на бойовому чергуванні на лінії з окупованих Кримом. Для навчань вони здійснили марш у Херсонській області на один із полігонів. Військові зайняли позиції та відпрацювали точне наведення на цілі. Маневри відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.
За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, екіпажі показали свої дії з підготовки комплексів до стрільби. Також військові відпрацювали перевід комплексу в бойове положення та перезавантаження ракети з транспортно-зарядної машини на пускову установку.
"Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив'язку перед проведенням одиночних і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника", — зазначив Наєв.
Після цього бійці поміняли позиції та знову завдали умовної поразки по ракетних комплексах ворога, аеродромах і командних пунктах. Також відпрацювали дії в умовах радіаційного або хімічного зараження місцевості.
Нагадаємо, у кінці липня в Україні провели запуски модернізованої "Точки-У". У квітні військові також провели навчання з "Точками-У" біля адмінкордону з Кримом.