В Запорожской области нашли заброшенный аэродром с советской авиацией (фото, видео)

"Кладбище" советской военной техники расположено в 20 км от Запорожья в сторону Днепра.

Мелитопольские блогеры наткнулись в Запорожской области на заброшенный аэродром, на котором находится большое число советских самолетов и вертолетов. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале Full Action.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Блогеры из Мелитополя переживали, что на территории "кладбища" военной техники будет находиться охрана.

Однако оказалось, что ограда по периметру аэродрома сломана и на территории нет никого, кроме заброшенной советской авиации.

Учебные и боевые модели самолетов стоят под открытым небом и, судя по видео, в кабины может залезть каждый желающий. Местные жители в комментарии блогерам рассказали, что до обретения Украиной независимости с территории военного аэродрома постоянно взлетали самолеты.

Во время прогулки по "кладбищу" советской военной техники блогеры из Мелитополя обнаружили учебные истребители, вертолеты Ми8 и Ми7, "кукурузники" Ан-24, учебно-тренировочные самолеты Л-29 "Дельфин" и другие модели авиации. Также возле заброшенной техники можно увидеть полуразрушенные казармы.

Местные жители рассказывают, что раньше на аэродроме было больше разных самолетов, однако часть авиации вывезли на Кавказ.

[ + – ] Заброшенный аэродром самолетов под Запорожьем

В своем Instagram-аккаунте один из блогеров Сергей Минкин сообщил, что "кладбище" советской техники находится в 20 километрах от Запорожья, если двигаться в сторону Днепра.

"Заброшенный советский военный аэродром! Таких эмоций от авиации никогда не получал, прониклись атмосферой и духом того времени!", — написал блогер в подписи к снимку с территории "кладбища" самолетов.

[ + – ] Заброшенный аэродром самолетов и вертолетов под Запорожьем

[ + – ] Заброшенный аэродром самолетов и вертолетов под Запорожьем

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как спасти военную авиацию Украины и почему через 10 лет спишут все, что осталось.

Также Фокус в одной из своих статей рассказывал, как Украина улучшает советские истребители МиГ-29 и почему процесс обновления затягивается.