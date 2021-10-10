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Военный Фокус

В Запорожской области нашли заброшенный аэродром с советской авиацией (фото, видео)

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Под Запорожьем блогеры нашли заброшенный аэродром с советскими самолетами
Заброшенный аэродром под Запорожьем

"Кладбище" советской военной техники расположено в 20 км от Запорожья в сторону Днепра.

Мелитопольские блогеры наткнулись в Запорожской области на заброшенный аэродром, на котором находится большое число советских самолетов и вертолетов. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале Full Action.

Блогеры из Мелитополя переживали, что на территории "кладбища" военной техники будет находиться охрана.

Однако оказалось, что ограда по периметру аэродрома сломана и на территории нет никого, кроме заброшенной советской авиации.

Учебные и боевые модели самолетов стоят под открытым небом и, судя по видео, в кабины может залезть каждый желающий. Местные жители в комментарии блогерам рассказали, что до обретения Украиной независимости с территории военного аэродрома постоянно взлетали самолеты.

Во время прогулки по "кладбищу" советской военной техники блогеры из Мелитополя обнаружили учебные истребители, вертолеты Ми8 и Ми7, "кукурузники" Ан-24, учебно-тренировочные самолеты Л-29 "Дельфин" и другие модели авиации. Также возле заброшенной техники можно увидеть полуразрушенные казармы.

Местные жители рассказывают, что раньше на аэродроме было больше разных самолетов, однако часть авиации вывезли на Кавказ.

Заброшенный аэродром самолетов под Запорожьем

В своем Instagram-аккаунте один из блогеров Сергей Минкин сообщил, что "кладбище" советской техники находится в 20 километрах от Запорожья, если двигаться в сторону Днепра.

"Заброшенный советский военный аэродром! Таких эмоций от авиации никогда не получал, прониклись атмосферой и духом того времени!", — написал блогер в подписи к снимку с территории "кладбища" самолетов.

Заброшенный аэродром самолетов и вертолетов под Запорожьем
Заброшенный аэродром самолетов и вертолетов под Запорожьем

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как спасти военную авиацию Украины и почему через 10 лет спишут все, что осталось.

Также Фокус в одной из своих статей рассказывал, как Украина улучшает советские истребители МиГ-29 и почему процесс обновления затягивается.