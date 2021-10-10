У Запорізькій області знайшли покинутий аеродром з радянською авіацією (фото, відео)

"Кладовище" радянської військової техніки розташоване в 20 км від Запоріжжя в сторону Дніпра.

Мелітопольські блогери натрапили в Запорізькій області на покинутий аеродром, на якому знаходиться велика кількість радянських літаків і вертольотів. Відеоролик був опублікований на Youtube-каналі Full Action.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Блогери з Мелітополя хвилювалися, що на території "кладовища" військової техніки буде знаходитися охорона.

Однак виявилося, що огорожа по периметру аеродрому зламана і на території немає нікого, крім покинутої радянської авіації.

Навчальні та бойові моделі літаків стоять під відкритим небом і, судячи з відео, в кабіни може залізти кожен бажаючий. Місцеві жителі в коментарі блогерам розповіли, що до здобуття Україною незалежності з території військового аеродрому постійно злітали літаки.

Під час прогулянки по "кладовищу" радянської військової техніки блогери з Мелітополя виявили навчальні винищувачі, вертольоти Мі-8 і Мі-7, "кукурудзники" Ан-24, навчально-тренувальні літаки Л-29 "Дельфін" та інші моделі авіації. Також біля покинутої техніки можна побачити напівзруйновані казарми.

Місцеві жителі розповідають, що раніше на аеродромі було більше різних літаків, однак частину авіації вивезли на Кавказ.

[ + – ] Покинутий аеродром літаків під Запоріжжям

У своєму Instagram-акаунті один з блогерів Сергій Мінкін повідомив, що "кладовище" радянської техніки знаходиться в 20 кілометрах від Запоріжжя, якщо рухатися в бік Дніпра.

"Покинутий радянський військовий аеродром! Таких емоцій від авіації ніколи не отримував, перейнялися атмосферою і духом того часу!", — написав блогер в підписі до знімка з території "кладовища" літаків.

[ + – ] Покинутий аеродром літаків і вертольотів під Запоріжжям

[ + – ] Покинутий аеродром літаків і вертольотів під Запоріжжям

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, як врятувати військову авіацію України і чому через 10 років спишуть все, що залишилося.

Також Фокус в одній зі своїх статей розповідав, як Україна покращує радянські винищувачі МіГ-29 і чому процес оновлення затягується.