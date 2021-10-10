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Воєнний фокус

У Запорізькій області знайшли покинутий аеродром з радянською авіацією (фото, відео)

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Під Запоріжжям блогери знайшли покинутий аеродром з радянськими літаками
Покинутий аеродром під Запоріжжям

"Кладовище" радянської військової техніки розташоване в 20 км від Запоріжжя в сторону Дніпра.

Мелітопольські блогери натрапили в Запорізькій області на покинутий аеродром, на якому знаходиться велика кількість радянських літаків і вертольотів. Відеоролик був опублікований на Youtube-каналі Full Action.

Блогери з Мелітополя хвилювалися, що на території "кладовища" військової техніки буде знаходитися охорона.

Однак виявилося, що огорожа по периметру аеродрому зламана і на території немає нікого, крім покинутої радянської авіації.

Навчальні та бойові моделі літаків стоять під відкритим небом і, судячи з відео, в кабіни може залізти кожен бажаючий. Місцеві жителі в коментарі блогерам розповіли, що до здобуття Україною незалежності з території військового аеродрому постійно злітали літаки.

Під час прогулянки по "кладовищу" радянської військової техніки блогери з Мелітополя виявили навчальні винищувачі, вертольоти Мі-8 і Мі-7, "кукурудзники" Ан-24, навчально-тренувальні літаки Л-29 "Дельфін" та інші моделі авіації. Також біля покинутої техніки можна побачити напівзруйновані казарми.

Місцеві жителі розповідають, що раніше на аеродромі було більше різних літаків, однак частину авіації вивезли на Кавказ.

Покинутий аеродром літаків під Запоріжжям

У своєму Instagram-акаунті один з блогерів Сергій Мінкін повідомив, що "кладовище" радянської техніки знаходиться в 20 кілометрах від Запоріжжя, якщо рухатися в бік Дніпра.

"Покинутий радянський військовий аеродром! Таких емоцій від авіації ніколи не отримував, перейнялися атмосферою і духом того часу!", — написав блогер в підписі до знімка з території "кладовища" літаків.

Покинутий аеродром літаків і вертольотів під Запоріжжям
Покинутий аеродром літаків і вертольотів під Запоріжжям

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, як врятувати військову авіацію України і чому через 10 років спишуть все, що залишилося.

Також Фокус в одній зі своїх статей розповідав, як Україна покращує радянські винищувачі МіГ-29 і чому процес оновлення затягується.