Поразил БПЛА в полете: Иран протестировал новый ЗРК малого радиуса Majid (видео)

Система ПВО базируется на броневике Арас, что делает весь комплекс очень мобильным.

Иранские вооруженные силы протестировали в действии зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Majid. Об этом сообщает News.am

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Сообщается, что ЗРК предназначен для уничтожения целей малого и ближнего радиуса действий с малой высотностью. Устанавливается комплекс на броневик Арас вместе с оптико-электронной системой управления огнем и станцией радиоэлектронной борьбы. "Кашеф-99".

Всего комплекс имеет две спаренные пусковые установки на 4 ракеты. Утверждается, что основная цель комплекса — поражение вражеских крылатых ракет. Как передает англоязычное иранское Fars News, впервые комплекс был показан на параде ко Дню армии в Иране. Вместе с ЗРК Majid был также показан комплекс Zolfiqar, также использующий броневик Арас в качестве базы.

На опубликованном видео запечатлен момент пуска ракеты по беспилотнику, который пролетал в зоне поражения зенитно-ракетного комплекса.

Главная особенность Majid и Zolfiqar — это высокая мобильность, которой достигли благодаря броневику Арас. Комплексами могут вооружаться Сухопутные войска.

Напомним, Иран провел крупнейшие за последние 20 лет военные учения на границе с Азербайджаном из-за растущей роли Израиля в отношениях Баку — Тель-Авив.

Отметим, что в Китае разработали самоходную систему ПВО малого радиуса действия FK-2000, который по своей конструкции схож с российским "Панцирь-С".