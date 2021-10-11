Аналог российского "Панциря": Китай показал самоходную систему ПВО FK-2000 (видео)

Новая разработка создана для работы на малой дистанции до 25 км, по своей конструкции она схожа с тем, что есть у российского ПВО "Панцирь-С".

Китай представил самоходную систему ПВО FK-2000 малой дальности действия. Зенитно-ракетный комплекс способен поражать цели на дистанции до 10 км. Об этом сообщает издание Janes.

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Разработкой ЗРК занимается китайская корпорация аэродинамической науки и промышленности CASIC. По своей конструкции, как пишут в издании, система очень схожа с российским "Панцирем".

Самоходная установка имеет на борту пусковую установку, радиолокационную станцию и беспилотную башню с поисковой РЛС. Также на верхней части башни возможна установка оптико-электронного инфракрасного прицела для обеспечения резервного средства для управления огнем.

Основные характеристики Fk-2000:

Радиус действия — от 1,2 до 25 км

Высота поражения целей — от 15 метров до 12 км

Для ракет класса "воздух-поверхность" или крылатых ракет дальность действия находится в пределах 1,2-10 км, с высотой поражения от 15м до 8 км. Для уничтожения целей машина оснащена 12 пусковыми контейнерами и двумя пушками. Ими можно вести огонь независимо друг от друга.

[ + – ] Демонстрация работы китайского ЗРК

Отметим, что российский "Панцирь-С" способен поражать цели на дистанции до 20 км на высоте до 15 км.

[ + – ] Панцирь-С Фото: Википедия

Напомним, в Китае представили ударно-разведывательный БПЛА FH-97. Также на вооружение Турции поставят ЗРК Hisar O+, который способен вести огонь на дистанции до 25 км.