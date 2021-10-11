Аналог російського "Панцира": Китай показав самохідную систему ППО FK-2000 (відео)

Нова розробка створена для роботи на малій дистанції до 25 км, за своєю конструкцією вона схожа з тим, що є в російської ППО "Панцир-С".

Китай представив самохідну систему ППО FK-2000 малої дальності дії. Зенітно-ракетний комплекс здатний уражати цілі на дистанції до 10 км. Про це повідомляє видання Janes.

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Розробкою ЗРК займається китайська корпорація аеродинамічної науки і промисловості CASIC. За своєю конструкцією, як пишуть у виданні, система дуже схожа з російським "Панцирем".

Самохідна установка має на борту пускову установку, радіолокаційну станцію і безпілотну вежу з пошуковою РЛС. Також на верхній частині вежі можливе встановлення оптико-електронного інфрачервоного прицілу для забезпечення резервного засобу для управління вогнем.

Основні характеристики Fk-2000:

радіус дії — від 1,2 до 25 км;

висота ураження цілей — від 15 метрів до 12 км.

Для ракет класу "повітря-поверхня" або крилатих ракет дальність дії знаходиться в межах 1,2-10 км, з висотою ураження від 15 м до 8 км. Для знищення цілей машина оснащена 12 пусковими контейнерами і двома гарматами. Ними можна вести вогонь незалежно одне від одного.

[ + – ] Демонстрація роботи китайського ЗРК

Зазначимо, що російський "Панцир-С" здатний уражати цілі на дистанції до 20 км на висоті до 15 км.

[ + – ] Панцир-С Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в Китаї представили ударно-розвідувальний БПЛА FH-97. Також на озброєння Туреччини поставлять ЗРК Hisar O+, який здатний вести вогонь на дистанції до 25 км.