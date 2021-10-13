Министр обороны США отправится в европейское турне: чего ожидать от визита в Украину

Визит состоится в ближайшее время. Во время пребывания в Киеве ожидается проработка деталей соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства.

Министр обороны США Ллойд Остин готовится к европейскому турне, в рамках которого посетит и Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагоне Джон Кирби.

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Подробностей визита Кирби не сообщил, заявив, что они будут известный через пару дней. Поэтому на данный момент нет даже приблизительной даты поездки в Украину

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе, включая в себя Грузию, Украину и Румынию", — заявил пресс-секретарь.

Визит Ллойда Остина в Украину: чего ожидать

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, глава Пентагона пообещал приехать с визитом в Украину. По словам украинского президента, во время пребывания Остина в Украине ожидается детализация соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства, которое было подписано в США. В частности, соглашение предусматривает разработку базы для совместного создания вооружений.

"Это соглашение будет расписано по деталям. Мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он мне пообещал, что будет. И будут две команды работать осенью этого года. Мы не откладываем политически на следующий год, через год. Наша стратегия – это тактика, то есть сейчас. Сейчас или никогда", – заявил президент.

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с главой Пентагона. Отметим, что 10 октября в Украину прибыла партия дополнительной помощи в сфере безопасности на 60 млн долларов.