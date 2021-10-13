Міністр оборони США вирушить в європейське турне: чого очікувати від візиту в Україну

Візит повинен бути вже найближчим часом, під час перебування в Києві очікується розробка угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства.

Міністр оборони США Ллойд Остін готується до європейського турне, в межах якого відвідає і Київ. Про це повідомив прессекретар Пентагоні Джон Кірбі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Подробиць візиту Кірбі не повідомив, заявивши, що вони будуть відомі через кілька днів. Тому наразі немає навіть приблизної дати поїздки в Україну

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні, враховуючи Грузію, Україну та Румунію", — заявив прессекретар.

Візит Ллойда Остіна в Україні: чого очікувати

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в США, глава Пентагону пообіцяв приїхати з візитом в Україну. За словами українського президента, під час перебування Остіна в Україні очікується розробка угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства, яка була підписана в США. Зокрема, угода передбачає розробку бази для створення загальних систем озброєння.

"Ця угода буде розписана у деталях. Ми очікуємо міністра Остіна в Києві з його візитом. Він мені пообіцяв, що буде. І будуть дві команди працювати восени цього року. Ми не відкладаємо політично на наступний рік, через рік. Наша стратегія — це тактика, тобто зараз. Зараз або ніколи", — заявив президент.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів із главою Пентагону. Зазначимо, що 10 жовтня в Україну прибула партія додаткової допомоги у сфері безпеки на 60 млн доларів.